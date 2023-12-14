Прогнози та перспективи: якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2024 році

14 грудня 2023, 10:41
Читать новость на русском

Джерело:

Мінфін

Відповідно до Держбюджету-2024, в Україні збільшать розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Ці показники мають безпосередній вплив на розмір ряду податків та зборів.

Якою буде розмір мінімалки

У Держбюджеті-2024 заплановано збільшення прожиткового мінімуму – до 2 920 гривні, а для осіб, які втратили працездатність – зросте до 2 361 гривні. 

Читайте також: Як зміняться зарплати українських військових у 2024 році

Також передбачено підвищення мінімальної заробітної плати у два етапи:

  • з 1 січня — до 7 100 гривень;
  • з 1 квітня — до 8 000 гривень.
Зверніть увагу! Наразі розмір мінімальної заробітної плати – 6 700 гривень.

Очікується, що наступного року середня заробітна плата в країні також зросте. Зокрема, якщо до кінця поточного року середнє значення зарплати досягне 18 527 гривень, то прогнозується, що середня зарплата становитиме 21 809 гривень у 2024 році.

На що це вплине

Після підвищення прожиткового мінімуму відповідно зростуть пенсійні виплати:

  • мінімальна пенсія: з 2 093 до 2 361 гривні;
  • максимальна пенсія: з 20 930 до 23 610 гривень;
  • виплати за понаднормовий стаж – з 20,9 гривні до 23,6 гривні за кожен додатковий рік;
  • для пенсіонерів, які виконали вимоги щодо стажу та досягли 65-річчя: з 2 680 гривень до 2 840 гривень.

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум також впливають на розмір багатьох виплат, як от:

  • посадовий оклад працівників;
  • податкова соціальна пільга;
  • неоподатковані розміри доходів;
  • максимальна база нарахування ЄСВ і мінімальний страховий внесок;
  • мінімальне і максимальне обмеження розміру лікарняних і декретних;
  • індексація зарплати;
  • розмір єдиного податку та ЄСВ для підприємців;
  • місцеві податки і збори;
  • податок на нерухомість;
  • туристичний збір;
  • штрафи;
  • збір за місця для паркування транспортних засобів.

Крім цього, після підвищення прожиткового мінімуму відповідно підвищаться й розмір субсидій, а також різних соціальних допомог й доплат.

Автор: Катерина Добровольська