З 1 квітня в Україні зросте мінімальна зарплата: наскільки вона зміниться

З 1 квітня на українців очікує підвищення мінімальної заробітної платні. Також передбачається зріст виплат для працюючих пенсіонерів.

Анонсував підвищення фінансових виплат прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що з 1 квітня мінімальна пенсія вже буде не 7 100 гривень.

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Наскільки зросте мінімалка

За словами Дениса Шмигаля, з 1 квітня мінімальна заробітна платня в Україні зросте з 7 100 гривень до 8 000 гривень. Він також зазначив, що з квітня збільшуватимуть виплати для працюючих пенсіонерів.

Разом з тим міністр зазначив, що у березні 2024 року понад 10 мільйонів українських пенсіонерів змогли вчасно отримати свої проіндексовані виплати. За цей місяць, за словами Шмигаля, виплатили пенсій на 62 мільярди гривень.

Чи зміниться у квітні мінімальна та максимальна пенсія

Зауважимо, що мінімальна та максимальна пенсії у нашій державі мають прив'язку до прожиткового мінімуму. З 1 січня на 2024 рік він встановлений і досі залишався незмінним: для тих, хто втратив працездатність, він складає 2361 гривню.

Тому розмір мінімальної пенсії становив 2361 гривню. Правда, весняна індексація дозволила підвищити виплати до 2725 гривень. З 1 квітня вони перебуватимуть на тому ж рівні. На відповідну соціальну пенсію можуть розраховувати ті, у кого відсутній страховий стаж. Призначають її після досягнення 65 років.

Натомість розмір максимальної пенсії нині становить 23 610 гривень. Її розмір не може перевищувати десять прожиткових мінімумів. А встановлюється вона для тих осіб, котрі втратили працездатність.