Анонсировал повышение финансовых выплат премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что с 1 апреля минимальная пенсия уже будет не 7 100 гривен.

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Насколько вырастет минималка

По словам Дениса Шмыгаля, с 1 апреля минимальная заработная плата в Украине вырастет с 7 100 гривен до 8 000 гривен. Он также отметил, что с апреля будут увеличивать выплаты для работающих пенсионеров.

Вместе с тем министр отметил, что в марте 2024 года более 10 миллионов украинских пенсионеров смогли вовремя получить свои проиндексированные выплаты. За этот месяц, по словам Шмыгаля, выплатили пенсий на 62 миллиарда гривен.

Изменится ли в апреле минимальная и максимальная пенсия

Заметим, что минимальная и максимальная пенсии в нашем государстве имеют привязку к прожиточному минимуму. С 1 января на 2024 год он установлен и до сих пор оставался неизменным: для тех, кто потерял трудоспособность, он составляет 2361 гривну.

Поэтому размер минимальной пенсии составлял 2361 гривну. Правда, весенняя индексация позволила повысить выплаты до 2725 гривен. С 1 апреля они будут находиться на том же уровне. На соответствующую социальную пенсию могут рассчитывать те, у кого отсутствует страховой стаж. Назначают ее по достижении 65 лет.

Зато размер максимальной пенсии сейчас составляет 23 610 гривен. Ее размер не может превышать десять прожиточных минимумов. А устанавливается она для тех лиц, которые потеряли трудоспособность.