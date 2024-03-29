Як вийти на пенсію у 2024 році

Українці можуть вийти на пенсію у віці 60, 63 та 65 років. Вік виходу на законний відпочинок залежить від напрацьованого стажу протягом життя.

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Нагадаємо! Це регулюється статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Тож у 2024 році вимоги до стажу такі:

60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 років – за наявності не менше 21 року страхового стажу;

65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

Зауважте! Пенсіонери, які не напрацювали страхового стажу до 65 років, отримуватимуть фінансову допомогу від держави.

Як змінюватимуться вимоги до стажу

Далі вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 років становитимуть:

у 2025 році – від 32 років стажу;

у 2026 році – від 33 років стажу;

у 2027 році – від 34 років стажу;

у 2028 році – від 35 років стажу.

Для 63 років вимоги також зростуть:

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Нагадаємо! Вимоги до виходу на пенсію у 65 років залишаються незмінними – 15 років.