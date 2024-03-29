Як вийти на пенсію у 2024 році
Українці можуть вийти на пенсію у віці 60, 63 та 65 років. Вік виходу на законний відпочинок залежить від напрацьованого стажу протягом життя.
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Тож у 2024 році вимоги до стажу такі:
- 60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;
- 63 років – за наявності не менше 21 року страхового стажу;
- 65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.
Як змінюватимуться вимоги до стажу
Далі вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 років становитимуть:
- у 2025 році – від 32 років стажу;
- у 2026 році – від 33 років стажу;
- у 2027 році – від 34 років стажу;
- у 2028 році – від 35 років стажу.
Для 63 років вимоги також зростуть:
- у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;
- у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;
- у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;
- у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.