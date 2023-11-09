Інфляція сповільнилась до мінімуму: як змінились ціни у жовтні

Річна інфляція сповільнилася до мінімуму майже за три роки. Разом з тим ціни на деякі продукти суттєво зросли, наприклад, овочі подорожчали за місяць на 14%.

Як зростали споживчі ціни протягом року

Рівень річної інфляції у жовтні зменшився до 5,3%, що стало найнижчим показником з грудня 2020 року. Нагадаємо, що НБУ у жовтні покращив прогноз інфляції до кінця 2023 року до 5,8%.

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Разом з тим зростання цін на товари та послуги у жовтні 2023 року пришвидшилося до 0,8% проти вересневого показника у 0,5%.

З початку року ціни зросли на 3,8%.

Як змінились ціни у жовтні

В загальному продукти харчування у жовтні подорожчали на 1%:

на 14% – подорожчали овочі;

– подорожчали овочі; на 10,1% – 2,1% – зросла ціна яєць та молока;

– зросла ціна яєць та молока; на 1,7% – 1% – змінилась ціна на масло та сир з творогом.

Зменшилась ціна на олію (), а також фрукти () та цукор ().

Як змінились ціни на інші позиції

Ціна на транспорт зросла на 1,5% через зростання ціни пального аж на 3,5% ;

зросла через зростання ціни аж на ; Категорія "Одяг та взуття " подорожчала на 0,7% – 0,4%;

" подорожчала на А ціна на залізничний пасажирський транспорт здешевшала на 3,5%.

Який рівень інфляції прогнозуються

У листопаді Кабмін покращив прогноз інфляції на 2023 рік, зменшивши його з 14,7% до 7,1%. На наступний рік прогноз також покращили, зменшивши його з 10,8% до 9,7% (розрахунок від грудня до грудня).

Зменшення рівня інфляції в першу чергу пояснюється великою кількістю доступних продуктів харчування, завдяки високим врожаям, зростанням виробництва та труднощами у сфері експорту сільськогосподарської продукції.