Українцям недоплачують пенсії: як знайти помилку у виплатах

З плином часу вимоги до мінімального страхового стажу в Україні стали жорсткішими. У зв’язку з цим підходи до обчислення пенсій були переглянуті, а сам механізм нарахування виплат зазнав суттєвих змін.

Чому в Україні недоплачують пенсії?

Проблема недоплат до пенсій в Україні часто пов’язана не з помилками у формулах розрахунку, а з неповним обліком страхового стажу. Саме цей показник є ключовим для визначення розміру виплат, тому навіть незначні "випадіння" періодів роботи можуть суттєво зменшити підсумкову суму, пояснює "На пенсії".

Останніми роками питання стало більш актуальним через посилення вимог до стажу. Наразі для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати повний страховий стаж, тому якщо його бракує, це безпосередньо впливає на рівень виплат.

Зауважте! Водночас Пенсійний фонд поступово переглядає раніше призначені пенсії, що в окремих випадках дозволяє донарахувати кошти після уточнення даних.

Найбільше проблем виникає з періодами роботи до 2004 року. У цей час облік трудової діяльності вівся переважно за паперовими документами, які могли бути втрачені, оформлені з помилками або взагалі не зберегтися. Особливо це стосується роботи у колгоспах, на ліквідованих підприємствах або в установах із неналежним кадровим обліком.

Що впливає на зарахування стажу?

Після 2004 року ситуація змінилася, однак з’явилися інші ризики. Основною підставою для зарахування стажу став факт сплати єдиного соціального внеску, зауважує відомство.

Довідково: Якщо роботодавець не здійснював такі відрахування або робив це нерегулярно, відповідні періоди можуть не потрапити до страхового стажу, навіть якщо людина фактично працювала.

Окремо варто враховувати, що частина помилок виникає через технічні або адміністративні неточності, такі як: неправильні записи у реєстрах, дублювання даних або відсутність інформації про окремі періоди.

У таких випадках пенсія також може бути меншою, ніж мала б бути.

Як самостійно перевірити нарахований страховий стаж?