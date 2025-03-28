Торговельна політика Трампа може залишити США без туалетного паперу – Bloomberg

Торговельна політика Трампа може призвести до дефіциту туалетного паперу в США через збільшення мит на канадські пиломатеріали. Це загрожує постачанню важливої хвойної целюлози для виробництва паперової продукції, що вже викликає побоювання серед виробників.

Про це розповыдаэ 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує збільшити мита на канадські пиломатеріали з м'якої деревини до 27%, що може призвести до серйозних наслідків для ринку туалетного паперу в країні.

Читайте також Топові американські компанії за день втратили понад 200 мільярдів доларів: усе через Трампа

США ризикують залишитися без туалетного паперу

Згідно з повідомленням Bloomberg, нові тарифи можуть вплинути на постачання канадської хвойної целюлози, що є ключовим компонентом для виробництва туалетного паперу, серветок та паперових рушників.

Наразі більшість NBSK (вибіленої сульфатної целюлози хвойних порід), що використовується для виготовлення паперової продукції, постачається з Канади, де ці заводи працюють вже кілька десятків років.

Якщо Трамп ухвалить рішення про введення додаткових мит, це може ускладнити постачання цього матеріалу, і багато американських виробників просто не зможуть змінити свій "рецепт".

Брайан Макклей, голова консалтингової компанії, що відстежує світовий ринок целюлози, заявив, що без канадської целюлози деякі заводи не зможуть забезпечити виробництво необхідної продукції. У результаті це може призвести до дефіциту туалетного паперу в США, подібного до того, який спостерігався під час пандемії, коли попит на паперову продукцію різко зріс.

Трамп активно пропагує тарифи як інструмент для повернення виробництва в США, але не враховує особливості канадської целюлози, яку неможливо легко замінити американськими аналогами.

Крім того, тарифи на пиломатеріали можуть викликати каскадний ефект: підвищення вартості матеріалів призведе до зниження будівельної активності, що в свою чергу вплине на ланцюжок поставок деревини, що ще більше ускладнить ситуацію на ринку.