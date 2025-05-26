Трамп відклав введення 50% мит на товари з ЄС

Дональд Трамп планував ввести 50% мита на імпорт товарів з Європейського Союзу з 1 червня 2025 року, однак відклав це рішення. Президент США вирішив продовжити торгівельні переговори до 9 липня 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Трамп відклав введення мит для ЄС

Дональд Трамп відклав 50% тариф проти ЕС і переніс його з 1 червня на 9 липня. Відповідне рішення президент США ухвалив після того, як провів телефонну розмову Урсулою фон дер Ляєн.

Вона сказала, що хоче перейти до серйозних переговорів. Ми мали дуже приємну розмову. Вона сказала, що ми швидко зустрінемося і подивимося, чи зможемо щось вирішити,

– повідомив Трамп після розмови з главою Єврокомісії.

Президент США також додав, що це був його "привілей" щодо продовження переговорів щодо введення мит. Водночас Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий "швидко і рішуче просувати торгівельні переговори" зі США, однак Трамп повинен повернутися до початкового 90-денного терміну переговорів.

Варто зауважити, що ця розмова Трампа та Урсули фон дер Ляєн є першою публічно оприлюдненою розмовою між лідерами.

Раніше Трамп пояснював своє рішення про запровадження мит "численними торгівельними бар'єрами", зокрема – податками на додану вартість (ПДВ), штрафами для американських корпорацій, нетарифними обмеженнями, валютними маніпуляціями та "необґрунтованими судовими позовами".