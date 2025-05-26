Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Важно Пошлины Трампа могут замедлить рост экономики ЕС

Трамп отложил введение пошлин для ЕС

Дональд Трамп отложил 50% тариф против ЕС и перенес его с 1 июня на 9 июля. Соответствующее решение президент США принял после того, как провел телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляйен.

Она сказала, что хочет перейти к серьезным переговорам. Мы имели очень приятный разговор. Она сказала, что мы быстро встретимся и посмотрим, сможем ли что-то решить,

– сообщил Трамп после разговора с главой Еврокомиссии.

Президент США также добавил, что это была его "привилегия" относительно продолжения переговоров по введению пошлин. В то же время Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов "быстро и решительно продвигать торговые переговоры" с США, однако Трамп должен вернуться к первоначальному 90-дневному сроку переговоров.

Стоит заметить, что этот разговор Трампа и Урсулы фон дер Ляйен является первым публично обнародованным разговором между лидерами.

Ранее Трамп объяснял свое решение о введении пошлин "многочисленными торговыми барьерами", в частности – налогами на добавленную стоимость (НДС), штрафами для американских корпораций, нетарифными ограничениями, валютными манипуляциями и "необоснованными судебными исками".