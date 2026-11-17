Європейський Союз посилює захист власної металургії від іноземних конкурентів. Нові торгівельні мита запровадили для постачальників із чотирьох країн Азії та Туреччини.

По кому вдарять нові обмеження

Нові мита на імпорт сталі запровадили після розслідування, яке виявило, що окремі види сталевої продукції продавали в ЄС за штучно заниженими цінами, тобто нижчими за їхню нормальну вартість, пише Reuters.

Обмеження стосуватимуться плоского холоднокатаного сталевого прокату, який використовують у виробництві автомобілів, літаків, побутової техніки та в будівництві.

Розмір мит залежатиме від країни походження та виробника:

Японія отримала найвищі мита – 27,9%. Така ставка, зокрема, стосуватиметься компаній Nippon Steel і JFE Steel;

отримала найвищі мита – 27,9%. Така ставка, зокрема, стосуватиметься компаній Nippon Steel і JFE Steel; Тайвань – переважно 20,7%, а для компаній, які не співпрацювали під час розслідування, – 27%;

– переважно 20,7%, а для компаній, які не співпрацювали під час розслідування, – 27%; В'єтнам – 16%, зокрема для виробника POSCO Vietnam;

– 16%, зокрема для виробника POSCO Vietnam; Індія – 9,5%, для постачальників JSW Steel і Tata Steel;

– 9,5%, для постачальників JSW Steel і Tata Steel; Туреччина – від 3% до 7,8%.

Європейська асоціація сталеливарної промисловості Eurofer, яка ініціювала розслідування у 2025 році, підтримала це рішення Брюсселя.

Імпорт за несправедливо низькими цінами ставить під загрозу європейське виробництво та робочі місця,

– заявили в Eurofer.

Зауважте! Європейська комісія повідомила, що антидемпінгові мита почали діяти з 17 листопада.

Чом Євросоюз обмежив імпорт сталі

Ринок холоднокатаного плоского сталевого прокату ЄС оцінюють приблизно у 23,2 мільярда євро.

Європейські металурги тривалий час били на сполох через те, що імпорт із цих п'яти країн, який становить близько 1,78 мільярда євро, поступово знищував внутрішнє виробництво.

Розглянувши скаргу від асоціації Eurofer, у Брюсселі вирішили переглянути тарифи. І хоча зазвичай мита розраховують шляхом порівняння внутрішніх цін з експортними, але цього разу вперше застосували "особливі ринкові умови" до Індії та Тайваню.

Внутрішні ціни в Індії були спотворені державними заходами, а на Тайвані ринок обвалив імпорт дешевої китайської сталі, що погіршувало становище місцевих виробників,

– пояснили в Єврокомісії причини зміни методики розрахунку.

Так Євросоюз намагається захистити власних виробників від тиску дешевого імпорту на тлі глобального надлишку сталі.

Нагадаємо, що дешевий імпорт сталі створює ризики й для українських заводів і робочих місць. Зокрема, імпорт зварних труб із Туреччини зріс із 10 тисяч тонн у 2021 році до 50 тисяч тонн у 2024-му, а антидемпінгове розслідування щодо цієї продукції досі триває.