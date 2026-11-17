Кого затронут новые ограничения

Новые пошлины на импорт стали ввели после расследования, которое выявило, что отдельные виды стальной продукции продавались в ЕС по искусственно заниженным ценам, то есть ниже их нормальной стоимости, пишет Reuters.

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Ограничения коснутся плоского холоднокатаного стального проката, который используется в производстве автомобилей, самолетов, бытовой техники и в строительстве.

Размер пошлин будет зависеть от страны происхождения и производителя:

Япония получила самые высокие пошлины – 27,9%. Такая ставка, в частности, коснется компаний Nippon Steel и JFE Steel;

получила самые высокие пошлины – 27,9%. Такая ставка, в частности, коснется компаний Nippon Steel и JFE Steel; Тайвань – преимущественно 20,7%, а для компаний, которые не сотрудничали в ходе расследования, – 27%;

– преимущественно 20,7%, а для компаний, которые не сотрудничали в ходе расследования, – 27%; Вьетнам – 16 %, в частности для производителя POSCO Vietnam;

– 16 %, в частности для производителя POSCO Vietnam; Индия – 9,5 %, для поставщиков JSW Steel и Tata Steel;

– 9,5 %, для поставщиков JSW Steel и Tata Steel; Турция – от 3% до 7,8%.

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Европейская ассоциация сталелитейной промышленности Eurofer, инициировавшая расследование в 2023 году, поддержала это решение Брюсселя.

Импорт по несправедливо низким ценам ставит под угрозу европейское производство и рабочие места– заявили в Eurofer.

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Обратите внимание! Европейская комиссия сообщила, что антидемпинговые пошлины вступили в силу с 17 ноября.

Почему Евросоюз ограничил импорт стали

Рынок холоднокатаного плоского стального проката в ЕС оценивается примерно в 23,2 миллиарда евро.

Европейские металлурги долгое время били тревогу из-за того, что импорт из этих пяти стран, составляющий около 1,78 миллиарда евро, постепенно уничтожал внутреннее производство.

Рассмотрев жалобу от ассоциации Eurofer, в Брюсселе решили пересмотреть тарифы. И хотя обычно пошлины рассчитывают путем сравнения внутренних цен с экспортными, на этот раз впервые применили "особые рыночные условия" к Индии и Тайваню.

Внутренние цены в Индии были искажены государственными мерами, а на Тайване рынок обрушился под натиском импорта дешевой китайской стали, что ухудшало положение местных производителей– пояснили в Еврокомиссии причины изменения методики расчета.

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Так Евросоюз пытается защитить собственных производителей от давления дешевого импорта на фоне глобального избытка стали.

Напомним, что Дешевый импорт стали создает риски и для украинских заводов и рабочих мест. В частности, импорт сварных труб из Турции вырос с 10 тысяч тонн в 2021 году до 50 тысяч тонн в 2024-м, а антидемпинговое расследование в отношении этой продукции до сих пор продолжается.