ЕС ввел пошлины на сталь в отношении 5 стран / Фото: Pexels
Европейский Союз усиливает защиту своей металлургии от иностранных конкурентов. Новые торговые пошлины введены в отношении поставщиков из четырех азиатских стран и Турции.
Кого затронут новые ограничения
Новые пошлины на импорт стали ввели после расследования, которое выявило, что отдельные виды стальной продукции продавались в ЕС по искусственно заниженным ценам, то есть ниже их нормальной стоимости, пишет Reuters.
Ограничения коснутся плоского холоднокатаного стального проката, который используется в производстве автомобилей, самолетов, бытовой техники и в строительстве.
Размер пошлин будет зависеть от страны происхождения и производителя:
- Япония получила самые высокие пошлины – 27,9%. Такая ставка, в частности, коснется компаний Nippon Steel и JFE Steel;
- Тайвань – преимущественно 20,7%, а для компаний, которые не сотрудничали в ходе расследования, – 27%;
- Вьетнам – 16 %, в частности для производителя POSCO Vietnam;
- Индия – 9,5 %, для поставщиков JSW Steel и Tata Steel;
- Турция – от 3% до 7,8%.
Европейская ассоциация сталелитейной промышленности Eurofer, инициировавшая расследование в 2023 году, поддержала это решение Брюсселя.
Импорт по несправедливо низким ценам ставит под угрозу европейское производство и рабочие места
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Обратите внимание! Европейская комиссия сообщила, что антидемпинговые пошлины вступили в силу с 17 ноября.
Почему Евросоюз ограничил импорт стали
Рынок холоднокатаного плоского стального проката в ЕС оценивается примерно в 23,2 миллиарда евро.
Европейские металлурги долгое время били тревогу из-за того, что импорт из этих пяти стран, составляющий около 1,78 миллиарда евро, постепенно уничтожал внутреннее производство.
Рассмотрев жалобу от ассоциации Eurofer, в Брюсселе решили пересмотреть тарифы. И хотя обычно пошлины рассчитывают путем сравнения внутренних цен с экспортными, на этот раз впервые применили "особые рыночные условия" к Индии и Тайваню.
Внутренние цены в Индии были искажены государственными мерами, а на Тайване рынок обрушился под натиском импорта дешевой китайской стали, что ухудшало положение местных производителей
Так Евросоюз пытается защитить собственных производителей от давления дешевого импорта на фоне глобального избытка стали.
Напомним, что Дешевый импорт стали создает риски и для украинских заводов и рабочих мест. В частности, импорт сварных труб из Турции вырос с 10 тысяч тонн в 2021 году до 50 тысяч тонн в 2024-м, а антидемпинговое расследование в отношении этой продукции до сих пор продолжается.
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