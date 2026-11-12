Дешевий імпорт сталі: чому Україна втрачає заводи та робочі місця

Як турецькі труби захоплюють український ринок

Україна системно запізнюється із запровадженням антидемпінгових заходів, через що металургійна галузь втрачає доходи та ресурс для відновлення. Проблема набула критичних масштабів на тлі зупинки частини підприємств через російські обстріли, високі тарифи та навалу дешевої продукції з-за кордону, зазначає директор GMK Center Станіслав Зінченко.

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Яскравим прикладом бездіяльності є ситуація зі зварними трубами з Туреччини. Їхній імпорт зріс у п'ять разів: з 10 тисяч тонн у 2021 році до 50 тисяч тонн у 2024-му.

Хоча антидемпінгове розслідування стартувало ще у січні 2026 року, воно досі триває, а фінальне рішення очікується лише на початку 2027 року.

Українське законодавство дозволяє застосовувати попередні заходи вже через 60 днів після початку розслідування. Це означає, що вже понад пів року ринок міг бути під захистом, але інструментом не скористалися– наголосив Зінченко.

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Чим це загрожує гаманцям українців та економіці

Для пересічних громадян та працівників заводів це означає пряму загрозу втрати робочих місць. Якщо внутрішній ринок заповнить дешевий імпорт, українські підприємства просто не матимуть економічного сенсу відновлювати роботу після атак.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Щоб перезапустити цехи, компаніям потрібен гарантований збут та достатня маржа для покриття високих тарифів "Укрзалізниці" й витрат на дорогу електроенергію. Якщо власні заводи зникнуть, українські споживачі потраплять у повну залежність від цінових коливань постачальників із Туреччини чи Китаю.

Які подібні сценарії вже переживала Україна раніше

Це вже не перший випадок, коли держава реагує занадто пізно. Раніше подібна ситуація сталася з російськими прутками: попри торговельні обмеження Росії з 2014 року, Україна завершила розслідування лише у 2018-му.

Схожий сценарій розгорнувся і навколо китайських нафтогазових труб. Їхній імпорт стрімко зріс у 2016-2018 роках, але захисне мито у 51,5% запровадили аж у травні 2020 року, коли ринок, який потребував захисту, фактично скоротився.

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Важливо! Експерти наголошують на необхідності терміново прискорити чинні розслідування та діяти на випередження, застосовуючи попередні захисні заходи. Крім того, Україні варто максимально адаптувати свої митні правила до європейських практик, зокрема жорстко контролювати походження сировини імпортних товарів.

До речі, одне з найбільших промислових підприємств України опинилося за крок до повної консервації. Таке рішення керівництва може обернутися не лише масштабною соціальною кризою, а й реальною загрозою для довкілля цілого регіону.