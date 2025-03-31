Не могли домовитися з 2012 року: мита Трампа подружили три азійські країни

Три азійські країни придумали, як відповісти Америці на мита, які запроваджує Трамп. Китай, Японія та Південна Корея є основними торгівельними партнерами США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Трамп планує ввести мита проти всіх країн: що це означає для США та світу

Як в Азії відповідають на мита Трампа

30 березня відбувся перший за п'ять років економічний діалог між Китаєм, Японією та Південною Кореєю. Усі ці країни прагнуть захистити себе від мит Трампа, які набувають чинності 2 квітня.

Три міністри торгівлі країн домовилися "тісно співпрацювати для проведення всеосяжних переговорів на високому рівні" щодо угоди про вільну торгівлю між Південною Кореєю, Японією і Китаєм з метою сприяння "регіональній і глобальній торгівлі",

– цитує Reuters їхнє рішення.

Цікаво, що з моменту початку переговорів у 2012 році ці країни не досягли суттєвого прогресу щодо тристоронньої угоди про вільну торгівлю. Тепер же мита Трампа дали новий поштовх їхньому розвитку.

Країни посилять реалізацію Регіонального всебічного економічного партнерства RCEP і вестимуть переговори про зону вільної торгівлі між Кореєю, Китаєм і Японією.

У Європі також думають, що робити з цим рішенням Трампа. Наприклад, ринок ЄС можуть закрити для американських товарів. А словацькі виробники автомобілів запропонують своє рішення Єврокомісії.