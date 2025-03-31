Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ta3.

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За що фон дер Ляєн лаяла Фіцо

Прем'єр розповів про свою розмову з політикинею. Вона стосувалася запровадження мит проти Європи з боку США.

Урсула мене страшенно, страшенно лаяла. "Роберте, що ти зробив, навіщо ти так домовлявся з Трампом?" Вона мене пів години лаяла, мовляв, я повний ідіот,

– сказав Фіцо.

Мається на увазі візит Фіцо до Трампа. Опозиція критикує прем'єра, що той не порушив питання мит під час розмови з Трампом. Той відповів, що Макрон теж був у президента США, але Макрона чомусь не критикують. А тому слід відмовитися від "критики за будь-яку ціну".

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Які мита проти Європи запроваджує Трамп

Вони набудуть чинності 2 квітня. Митами буде обкладено всі товари та послуги, імпортовані з усього світу.

"Ці тарифи матимуть три виміри. Перший вимір полягає в тому, що всі країни – члени Європейського Союзу будуть обтяжені новими тарифами на всі товари та послуги, потім буде другий рівень, який стосується різних стандартів, які можуть певною мірою ускладнити експорт продукції з Європи до Сполучених Штатів", – пояснив Фіцо.

Тарифна політика США вдарить по словацькому автопрому, фармацевтичній промисловості та напівпровідниках.

Виробники автомобілів запропонують рішення, яке передадуть Європейській комісії.