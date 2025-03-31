Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ta3.

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За что фон дер Ляйен ругала Фицо

Премьер рассказал о своем разговоре с политиком. Он касался введения пошлин против Европы со стороны США.

Урсула меня ужасно, ужасно ругала. "Роберт, что ты сделал, зачем ты так договаривался с Трампом?" Она меня полчаса ругала, мол, я полный идиот,

– сказал Фицо.

Имеется в виду визит Фицо к Трампу. Оппозиция критикует премьера, что тот не поднял вопрос пошлин во время разговора с Трампом. Тот ответил, что Макрон тоже был у президента США, но Макрона почему-то не критикуют. А потому следует отказаться от "критики любой ценой".

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Какие пошлины против Европы вводит Трамп

Они вступят в силу 2 апреля. Пошлинами будут обложены все товары и услуги, импортируемые со всего мира.

"Эти тарифы будут иметь три измерения. Первое измерение заключается в том, что все страны – члены Европейского Союза будут обременены новыми тарифами на все товары и услуги, затем будет второй уровень, который касается различных стандартов, которые могут в определенной степени усложнить экспорт продукции из Европы в Соединенные Штаты", – объяснил Фицо.

Тарифная политика США ударит по словацкому автопрому, фармацевтической промышленности и полупроводникам.

Производители автомобилей предложат решение, которое передадут Европейской комиссии.