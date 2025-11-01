Трамп не відновить торговельні переговори з Канадою: на країну чекають вищі тарифи

Президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що Штати та Канада не відновлюватимуть торговельні переговори. Усе через скандальну рекламу, яка розізлила Трампа й змусила підняти тарифи.

Чому переговори між США та Канадою не відновляться?

Трамп розповів, що прем’єр Канади Марк Карні вибачився перед ним за політичну рекламу, проте відновлення переговорів не буде, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Не все так гладко: про що змогли домовитись США та Китай

Він (ред. – Карні) мені дуже подобається, але те, що вони зробили, було неправильно. Він вибачився за те, що вони зробили з рекламою, бо це була фальшива реклама,

– розповів Трампа.

Раніше у п'ятницю міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що метою є повернення США та Канади за стіл переговорів після перерви минулого тижня, а також тісніша співпраця країн щодо нафти, газу та критично важливих корисних копалин.

Які тарифи діятимуть для Канади?

Минулого тижня Трамп скасував переговори після того, як провінція Онтаріо транслювала в США антитарифну рекламу, натхненну радіозверненням колишнього президента Рональда Рейгана 1987 року.

Тоді Трамп також погрожував додатковими 10% тарифами для Канади. Тому у раз скасування торговельних переговорів, їх все ж можуть запровадити.

Нагадаємо, що у рекламі уряду Онтаріо лунає закадровий голос Рейгана, який критикує тарифи на іноземні товари, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

У рекламі Рейган заявив, що мита спричиняють втрату робочих місць і торговельні війни. У відео використовується п'ять повних речень з п'ятихвилинного щотижневого звернення, з'єднаних у неправильній послідовності.

Трамп також нещодавно заявив, що він задоволений чинною торговельною угодою між США та Канадою, яка включає імпортні мита США на автомобілі, пиломатеріали, сталь та алюміній, а також 35% тариф на інші товари, що не постачаються в рамках угоди між США, Мексикою та Канадою.

Що відомо про тарифи США для Канади?