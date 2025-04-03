"Безглузді цифри": у FT пояснили, що Трамп видав за "несправедливі мита" проти США

Адміністрація президента США Дональда Трампа запроваджувала торговельні мита, ґрунтуючись не на реальних обмеженнях інших країн, а на розрахунках, що базувалися на торговельному дисбалансі. Список, що демонстрував Трамп не має нічого спільного з реальністю.

Білий дім пояснював нові мита як відповідь на "несправедливі обмеження", застосовані щодо США у інших країнах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Як Трамп надурив американців

Під час оголошення тарифів Трамп демонстрував таблицю, яка містила два показники:

Розмір митної ставки, яку країна нібито використовує проти США.

Ставка зі знижкою, яку США застосовують у відповідь.

Однак, за словами економіста Пола Кругмана, ці розрахунки не спиралися на реальні тарифи, а були засновані на сумнівній методології.

Журналісти Financial Times вручну провели розрахунки щодо перших 24 країн у списку Трампа і виявили, що оголошені "несправедливі тарифи" проти США є "безглуздими".

В адміністрації Трампа просто ділили дефіцит торгівлі товарами США з будь-якою країною на загальну кількість товарів, що імпортуються з цієї країни і отриманий відсоток називали "несправедливим митом".

Як приклад наводиться Бангладеш. У 2024 році США імпортували звідти товарів на 8,4 мільярда доларів, а дефіцит торгового балансу становив 6,2 мільярда доларів. Поділивши 6,2 на 8,4, у Білому домі отримали 74% і заявили, що це "митні збори" Бангладеш проти США, "включаючи валютні маніпуляції та торговельні бар'єри".

У Financial Times підтвердили, що аналогічна методологія була використана для всіх 24 перших пунктів, що вони перевірили.