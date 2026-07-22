Трамп пригрозив 100% митами: під ударом опинилася "аптека світу"

Президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити 100% мита на генеричні, тобто непатентовані ліки. Індійські фармацевтичні компанії вже б'ють на сполох, ризикуючи втратити найбільший експортний ринок.

Якими митами погрожує Трамп

Глава Білого дому поставив дедлайн компаніям, щоб перенести їх виробництво до США, пише Bloomberg.

Трамп заявив, що усі генеричні ліки, що імпортуються до США, і надалі обкладатимуться нульовим митом протягом наступних двох років.

Після цього США на один рік запровадять 100% мито, а ще через рік продукцію обкладуть 200% тарифом.

Це робиться для того, щоб повернути виробництво генеричних ліків до США, а також покарати компанії, які не побудують виробничі потужності в Америці протягом визначеного періоду,

– написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Водночас фармацевтичні компанії все ще чекають на деталі відповідного указу.

Хто постраждає від нових мит

Найбільше такі мита вдарять насамперед по Індії. Саме індійські виробники є головним постачальником генериків на американський ринок. А фармацевтична продукція загалом входить до трійки найбільших статей експорту до США.

Та й самі американці постраждають. Високі тарифи значно вплинуть на постачання недорогих ліків, якими користуються мільйони людей.

У 2024 році препарати з Індії забезпечували понад половину всіх рецептів для американців:

на антидепресанти;

та на препарати для лікування гіпертонії.

На думку наукового співробітника Інституту міжнародної торгівлі університету Аделаїди Натана Грея, виробники генериків з Індії по суті втратять американський ринок.

Це фактично закриває двері для постачання генеричних препаратів до США і зробить ці ліки дорожчими, якщо лише для індійських виробників не буде зроблено виняток,

– додав він.

Крім того, Індія має найбільшу кількість виробничих майданчиків, схвалених Управлінням з контролю за продуктами й ліками (FDA), за межами Сполучених Штатів. Вона забезпечує дешевими препаратами десятки країн, через що її навіть прозвали "аптекою світу".

Нагадаємо, у квітні Трамп підписав указ про 100% мита на деякі запатентовані лікарські препарати, які вироблені у країнах, що не мають угод із США. Однак для ЄС, Південної Кореї, Японії, Швейцарії та Ліхтенштейну ставка мит на ліки склала 15% відповідно до торгівельних домовленостей.