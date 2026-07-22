Какими пошлинами угрожает Трамп

Глава Белого дома установил крайний срок для компаний, чтобы те перенесли свое производство в США, пишет Bloomberg.

Трамп заявил, что все импортируемые в США лекарства и в дальнейшем будут облагаться нулевой пошлиной в течение следующих двух лет.

После этого США на один год введут 100-процентную пошлину, а еще через год продукцию обложат 200-процентным тарифом.

Это делается для того, чтобы вернуть производство дженериков в США, а также наказать компании, которые не построят производственные мощности в Америке в течение установленного периода,

– написал Трамп в социальной сети Truth Social.

В то же время фармацевтические компании все еще ждут подробностей соответствующего указа.

Кто пострадает от новых пошлин

Больше всего такие пошлины ударят, прежде всего, по Индии. Именно индийские производители являются главным поставщиком дженериков на американский рынок. А фармацевтическая продукция в целом входит в тройку крупнейших статей экспорта в США.

Да и сами американцы пострадают. Высокие тарифы значительно повлияют на поставки недорогих лекарств, которыми пользуются миллионы людей.

В 2024 году препараты из Индии обеспечивали более половины всех рецептов для американцев:

на антидепрессанты;

и на препараты для лечения гипертонии.

По мнению научного сотрудника Института международной торговли Университета Аделаиды Натана Грея, производители дженериков из Индии по сути потеряют американский рынок.

Это фактически закрывает дверь для поставок дженериков в США и приведет к удорожанию этих лекарств, если только для индийских производителей не будет сделано исключение,

– добавил он.

Кроме того, Индия имеет наибольшее количество производственных площадок, одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), за пределами Соединенных Штатов. Она снабжает дешевыми препаратами десятки стран, поэтому ее даже прозвали "аптекой мира".

Напомним, в апреле Трамп подписал указ о введении 100-процентной пошлины на некоторые запатентованные лекарственные препараты, произведенные в странах, не имеющих соглашений с США. Однако для ЕС, Южной Кореи, Японии, Швейцарии и Лихтенштейна ставка пошлин на лекарства составила 15% в соответствии с торговыми соглашениями.