Якими митами погрожує Трамп

Глава Білого дому поставив дедлайн компаніям, щоб перенести їх виробництво до США, пише Bloomberg.

Трамп заявив, що усі генеричні ліки, що імпортуються до США, і надалі обкладатимуться нульовим митом протягом наступних двох років.

Після цього США на один рік запровадять 100% мито, а ще через рік продукцію обкладуть 200% тарифом.

Це робиться для того, щоб повернути виробництво генеричних ліків до США, а також покарати компанії, які не побудують виробничі потужності в Америці протягом визначеного періоду,

– написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Водночас фармацевтичні компанії все ще чекають на деталі відповідного указу.

Хто постраждає від нових мит

Найбільше такі мита вдарять насамперед по Індії. Саме індійські виробники є головним постачальником генериків на американський ринок. А фармацевтична продукція загалом входить до трійки найбільших статей експорту до США.

Та й самі американці постраждають. Високі тарифи значно вплинуть на постачання недорогих ліків, якими користуються мільйони людей.

У 2024 році препарати з Індії забезпечували понад половину всіх рецептів для американців:

на антидепресанти;

та на препарати для лікування гіпертонії.

На думку наукового співробітника Інституту міжнародної торгівлі університету Аделаїди Натана Грея, виробники генериків з Індії по суті втратять американський ринок.

Це фактично закриває двері для постачання генеричних препаратів до США і зробить ці ліки дорожчими, якщо лише для індійських виробників не буде зроблено виняток,

– додав він.

Крім того, Індія має найбільшу кількість виробничих майданчиків, схвалених Управлінням з контролю за продуктами й ліками (FDA), за межами Сполучених Штатів. Вона забезпечує дешевими препаратами десятки країн, через що її навіть прозвали "аптекою світу".

Нагадаємо, у квітні Трамп підписав указ про 100% мита на деякі запатентовані лікарські препарати, які вироблені у країнах, що не мають угод із США. Однак для ЄС, Південної Кореї, Японії, Швейцарії та Ліхтенштейну ставка мит на ліки склала 15% відповідно до торгівельних домовленостей.