Які мита запровадив Трамп?
Нові мита застосовуватимуть до запатентованих препаратів, які вироблені у країнах, що не мають тарифних угод із США, пише Bloomberg.
За повідомленням Білого дому, нові 100% тарифи на іноземні медичні засоби почнуть діяти:
- на продукцію великих фармкомпаній – через 120 днів;
- на ліки менших виробників – через 180 днів.
Однак в указі є умова, яка дозволить виробникам ліків уникнути максимальної ставки або взагалі звільнитися від мит:
- Компанії можуть перенести виробництво до США в обмін на знижену ставку мита у розмірі 20%.
- Виробників, які локалізують виробництво і підпишуть державні угоди з Міністерством охорони здоров’я США про ціни на ліки за принципом "найбільшого сприяння", повністю звільняють від мит.
До слова, багато великих фармацевтичних компаній світу, наприклад, Merck & Co. та Eli Lilly & Co., зможуть уникнути цих жорстких тарифів, адже вже уклали угоди з адміністрацією Трампа. За даними Reuters, США вже домовилися з 17 компаніями.
У підсумку нові тарифи переважно вдарять по менших фармацевтичних компаніях та виробниках інгредієнтів.
Важливо! Проте для країн, які підписали торгівельні угоди зі США, ставка мит на ліки буде складати 15%. Це стосується Євросоюзу, Південної Кореї, Японії, Швейцарії та Ліхтенштейну. Для Великої Британії тариф буде нижчим, оскільки це сторони прописали в межах окремої угоди.
Як нові тарифи вплинуть на ціни?
Торгівельна асоціація біотехнологічних компаній вже розкритикувала це рішення Трампа. Там вважають, що нові тарифи пригальмують розробку нових препаратів.
Будь-які мита на американські ліки підвищать витрати, ускладнять внутрішнє виробництво та затримають розробку нових методів лікування – і при цьому жодним чином не зміцнять нашу національну безпеку,
— заявив гендиректор організації BIO Джон Кроулі.
А в асоціації Midsized Biotech Alliance of America наголосили, що новий указ Трампа може створити "«несправедливу дворівневу систему винятків". Вона буде вигідна передусім великим компаніям, які вже уклали угоди з адміністрацією, тоді як менші виробники мають і менші можливості.
Поки що фахівці не беруться прогнозувати, коли саме пацієнти відчують наслідки цього рішення Трампа. Американці вже зараз платять за ліки більше, ніж у будь-якій іншій розвиненій країні – часто майже втричі більше.
Зауважте! Однак виробники сходяться на думці, що у перспективі ціни на ліки для американців можуть ще більше здорожчати через зростання доплат або вартості страхування. До того ж попереджають, що нові тарифи можуть порушити ланцюги постачання і поглибити дефіцит ліків.
Навіщо Трамп підвищує тарифи на ліки?
Дональд Трамп ще торік заявляв про намір запровадити мита на фармацевтичну продукцію. У Білому домі пояснювали це різким скороченням власного виробництва ліків у США, що, на їхню думку, створює критичну залежність від імпорту.
Президент неодноразово наголошував, що така залежність становить ризик для національної безпеки. Саме тому він допускав можливість значно жорсткіших заходів – аж до тарифів на рівні 200%, щоб змусити компанії переносити виробництво на американську територію.
Новий крок Трампа також відбувається на тлі невдачі його торгівельної політики: у лютому Верховний суд США визнав глобальні мита неконституційними. Після цього адміністрація почала шукати альтернативні інструменти впливу, зокрема через галузеві обмеження.