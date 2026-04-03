Які мита запровадив Трамп?

Нові мита застосовуватимуть до запатентованих препаратів, які вироблені у країнах, що не мають тарифних угод із США, пише Bloomberg.

За повідомленням Білого дому, нові 100% тарифи на іноземні медичні засоби почнуть діяти:

на продукцію великих фармкомпаній – через 120 днів;

на ліки менших виробників – через 180 днів.

Однак в указі є умова, яка дозволить виробникам ліків уникнути максимальної ставки або взагалі звільнитися від мит:

Компанії можуть перенести виробництво до США в обмін на знижену ставку мита у розмірі 20%.

Виробників, які локалізують виробництво і підпишуть державні угоди з Міністерством охорони здоров’я США про ціни на ліки за принципом "найбільшого сприяння", повністю звільняють від мит.

До слова, багато великих фармацевтичних компаній світу, наприклад, Merck & Co. та Eli Lilly & Co., зможуть уникнути цих жорстких тарифів, адже вже уклали угоди з адміністрацією Трампа. За даними Reuters, США вже домовилися з 17 компаніями.

У підсумку нові тарифи переважно вдарять по менших фармацевтичних компаніях та виробниках інгредієнтів.

Важливо! Проте для країн, які підписали торгівельні угоди зі США, ставка мит на ліки буде складати 15%. Це стосується Євросоюзу, Південної Кореї, Японії, Швейцарії та Ліхтенштейну. Для Великої Британії тариф буде нижчим, оскільки це сторони прописали в межах окремої угоди.

Як нові тарифи вплинуть на ціни?

Торгівельна асоціація біотехнологічних компаній вже розкритикувала це рішення Трампа. Там вважають, що нові тарифи пригальмують розробку нових препаратів.

Будь-які мита на американські ліки підвищать витрати, ускладнять внутрішнє виробництво та затримають розробку нових методів лікування – і при цьому жодним чином не зміцнять нашу національну безпеку,

— заявив гендиректор організації BIO Джон Кроулі.

А в асоціації Midsized Biotech Alliance of America наголосили, що новий указ Трампа може створити "«несправедливу дворівневу систему винятків". Вона буде вигідна передусім великим компаніям, які вже уклали угоди з адміністрацією, тоді як менші виробники мають і менші можливості.

Поки що фахівці не беруться прогнозувати, коли саме пацієнти відчують наслідки цього рішення Трампа. Американці вже зараз платять за ліки більше, ніж у будь-якій іншій розвиненій країні – часто майже втричі більше.

Зауважте! Однак виробники сходяться на думці, що у перспективі ціни на ліки для американців можуть ще більше здорожчати через зростання доплат або вартості страхування. До того ж попереджають, що нові тарифи можуть порушити ланцюги постачання і поглибити дефіцит ліків.

Навіщо Трамп підвищує тарифи на ліки?