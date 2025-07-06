Трамп відклав запровадження мит: з якими країнами вдалося домовитися

Президент США мав наміри запровадити нові тарифи для країн у липні, проте вони набудуть чинності пізніше. Після цього стане відомо про нові мита.

На який термін Трамп відкладає запровадження мит

Тарифи Трампа набудуть чинності 1 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Міністр торгівлі Говард Лутнік заявив, що тарифи президента Дональда Трампа для кожної країни набудуть чинності 1 серпня. Це сигналізує про певний перепочинок для торговельних партнерів США перед терміном 9 липня, раніше встановленим президентом.

Я думаю, що ми завершимо переговори з більшістю країн до 9 липня або листом, або угодою. Ми також уклали угоди, тому у нас буде комбінація листів, і деякі угоди вже укладено

– сказав Трамп журналістам.

Що відомо про мита Трампа і з ким вдалося домовитися

На початку квітня Трамп анонсував масштабне підвищення тарифів на імпорт із більшості країн світу. Через тиждень він призупинив дію мит на 90 днів, до 9 липня, залишивши лише базову для всіх ставку в 10%.

За цей час США мали провести переговори з країнами-партнерами та укласти з ними торгові угоди. Однак поки що адміністрації Трампа вдалося домовитися тільки з Великою Британією, В'єтнамом і Китаєм, для якого мита залишаться в сумі на рівні 55%.

Трамп також пообіцяв встановити додатковий 10% тариф на імпорт з країн, які приєдналися до "анти-американської BRICS".