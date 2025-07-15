Мита Трампа б'ють по експорту: тисячі автомобілів застрягли в порту ЄС

У порту Антверпен-Брюгге накопичились тисячі автомобілів та інших транспортних засобів, призначених для експорту до США. Усі вони застрягли через митну політику Дональда Трампа.

Як мита Трампа б'ють по експорту техніки?

За даними порту, експорт нових легкових авто і мікроавтобусів до США за перші 6 місяців 2025 року знизився на 15,9% у порівнянні торішніми показниками за цей же період, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Відвантаження з порту вантажівок і так званої "великогабаритної техніки", до якої входять трактори, будівельні машини, впало на 31,5%.

Різке падіння експорту почалося у травні, через місяць після оголошення президентом США нових мит на експорт до США.

Порт Антверпен-Брюгге перетворився на гігантську автостоянку з тисячами автомобілів, фургонів, вантажівок і тракторів, які простоюють, оскільки виробники намагаються запобігти найгіршому з тарифів Дональда Трампа,

– пише видання.

Варто знати! Порт Антверпен-Брюгге є одним із найбільших автомобільних транспортних хабів у світі. У 2024 році через нього відправили понад 3 мільйони різних автомобілів.

Які прогнози щодо експорту?

У порту Антверпен-Брюгге не назвали точну кількість автомобілів, що чекають на відправку, але йдеться про тисячі одиниць. Паркувальних місць для автомобілів і контейнерів вже не вистачає.

Порти по всій Європі вже пережили випробування через Brexit, пандемію коронавірусу, а також затори в 2024 році, спричинені дефіцитом контейнерів. Однак у порівнянні з Brexit, вплив нових тарифів — це більше як миттєвий шок,

– пояснив представник порту Джастін Еткін.

Однак прогнози на другу половину року залишаються невизначеними.

Багато залежатиме від того, чи вдасться ЄС і США укласти торгівельну угоду до 1 серпня.

Раніше європейські автовиробники сподівалися, що угоду підпишуть ще минулого тижня.

Важливо! До введення нових тарифів Трампа автовиробники ЄС сплачували 2,5% мита на експорт. Проте з квітня їх обкладають додатковим митом у 25%, що додає десятки тисяч доларів до вартості сімейного автомобіля у США.