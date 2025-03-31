Нова відповідь Трампу: ринок ЄС можуть закрити для американських товарів

ЄС готує відповідь на американські мита. Йдеться про тарифи Трампа, що мають набрати чинності з 2 квітня.

Яку відповідь Трампу готує Брюссель

Зараз ЄС розглядає можливість повного закриття ринку від американських товарів, повідомляє 24 Канал з посиланням на El Paіs.

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Варто зауважити, що ЄС готується застосувати "повний арсенал". Тобто, до європейського ринку буде обмежено доступ:

державних тендерів;

американських компаній.

Відповідно, американські компанії можуть навіть отримати заборону брати участь у проєктах, що фінансуються з бюджету ЄС.

Зверніть увагу! Дані американської адміністрації показують, що щорічний обсяг імпорту та експорту між США та ЄС загалом сягає 900 мільярдів євро

Лідери деяких країн Європи закликають обережно підходити до введення обмежень. Вони наголошують, що необхідно уникнути повномасштабної торгової війни між США та ЄС.

Брюссель і зараз намагається домовитись з Вашингтоном. ЄС навіть готовий знизити мита на промислові товари. Щобільше, європейські країни пропонують збільшити об'єми закупівлі американського скрапленого газу.

Зауважте! Вашингтон поки що не готовий іти на поступки.