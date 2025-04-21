Приїжджайте в Америку: Трамп пояснив, як компаніям уникнути мит США

Президент США вкотре підтверджує свій підхід до економічного протекціонізму. Дональд Трамп наголосив на серйозності тарифів Сполучених Штатів та закликав компанії, які хочуть скасування мит, приїжджати у його країну та "будувати" в ній.

Про це президент Сполучених Штатів написав у власній соцмережі Truth Social, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Золотий вік США повернеться, чи ні: що означають нові мита Трампа та як це вплине на світ

Що заявив Трамп про уникнення мит США

За словами Дональда Трампа, до нього звернулися багато світових лідерів та керівників підприємств із проханням звільнити їх від тарифів. На його думку, це свідчить про те, що світ усвідомлює серйозність намірів Вашингтона.

Публікація Трампа в Truth Social

Президент США заявив, що тим, хто шукає найлегший шлях в уникненні підвищених тарифів, краще "приїжджати в Америку та будувати в Америці".

Відтоді як ми оголосили про "день визволення", до мене звернулися багато світових лідерів і бізнесменів із проханням про скасування тарифів. Приємно бачити, що світ розуміє – ми серйозні. І це справді такі! Вони мають виправити помилки десятиліть зловживань, але їм це буде нелегко. Ми повинні відновити багатство нашої великої країни та створити справжню взаємність. А тим, хто шукає найлегший шлях, я кажу: приїжджайте в Америку та будуйте в Америці,

– написав Дональд Трамп.

Світові лідери та бізнесмени почали звертатися до Трампа, за його словами, після того, як у США оголосили "день визволення" 2 квітня. У цей день президент Сполучених Штатів заявив про запровадження мит проти усіх країн.

Водночас Трамп вважає, що мита вже дають позитивний результат для економіки США. За його словами, вартість продуктів знижується, зокрема ціни на бензин, харчові продукти та майже на все інше, аналогічно знижується інфляція. Проте економісти зауважують, що мита Сполучених Штатів можуть сповільнити економічне зростання країни й призведуть до нового зростання цін.

Нагадаємо, що Трамп вже звертався до компаній із закликом переносити свої виробництва до Сполучених Штатів. Він пообіцяв їм нульові тарифи, швидке підключення до електромереж, оперативне отримання дозволів і відсутність екологічних затримок.