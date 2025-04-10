Трамп заманює компанії нульовими тарифами

У своєму дописі в соцмережі Truth Social він запевнив, що зараз – ідеальний час для такого кроку, передає 24 Канал.

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"Зараз чудовий момент для компаній, щоб переїхати до США, як це вже робить Apple та багато інших – у рекордних обсягах", – написав Трамп.

Заувжате. Він пообіцяв максимально прості умови для бізнесу: нульові тарифи, швидке підключення до електромереж, оперативне отримання дозволів і відсутність екологічних затримок.

Позиція Apple

Попри ці заяви, варто зазначити, що більшість виробничих потужностей Apple досі розташовані поза межами США – зокрема в Китаї, Індії та В'єтнамі.

У самих Штатах Apple виробляє лише обмежену частину продукції, зокрема на заводах Foxconn у Техасі та на власних потужностях у Каліфорнії. Масового виробництва в США поки що не ведеться.

Щоправда цій заяві також передувало повідомлення від Білого Дому, мовляв, у США достатньо ресурсів та потужностей, щоб налагодити виробництво таких високотехнологічних пристроїв, як iPhone, всередині країни.

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Натомість видання The Wall Street Journal пише, що Apple планує збільшити імпорт iPhone зі своїх індійських заводів, аби мінімізувати вплив нових американських тарифів на продукцію з Китаю. Таким чином компанія зможе уникнути сплати 54% мит, які США запровадили щодо китайських товарів.