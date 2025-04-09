Трамп "абсолютно врить" у це

Про це заявила речниця Білого дому Керолін Левітт, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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"Він абсолютно вірить у те, що ми можемо виготовляти iPhone у США. У нас є і необхідні ресурси, і робоча сила", – наголосила Левітт.

Apple планує інвестувати у США

Вона також нагадала про наміри Apple інвестувати 500 мільярдів доларів у розширення виробництва в межах країни. Ця програма розрахована на чотири роки та може допомогти компанії уникнути нових мит на імпорт товарів із Китаю.

За словами Левітт, Трамп уважно стежить за розвитком інновацій – зокрема, штучного інтелекту – і розглядає потенціал як у класичному виробництві, так і в сфері передових технологій.

"Президент хоче повернути додому якомога більше робочих місць – як у традиційних галузях, так і у сферах, що активно розвиваються", – зазначила вона.

Раніше міністр торгівлі США Говард Лутнік у програмі Face the Nation на CBS висловив упевненість, що в майбутньому роботу з масової збірки iPhone – зокрема, процеси на кшталт закручування мікрогвинтів – вдасться перевести до США, причому здебільшого завдяки автоматизації.