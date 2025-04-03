Єльський університет оцінив, як митна політика Трампа вплине на економіку США

Дослідники з Єльського університету оцінили, як тарифна політика Дональда Трампа позначиться на економіці США. За попередніми прогнозами, ВВП США знизиться, а митна політика найбільше вдарить по громадянах з низькими доходами.

Мита послаблять ВВП США

З урахуванням уже запроваджених мит, середній рівень тарифів на імпорт зросте до 22,5% – це рекордний показник з 1909 року, передає 24 Канал на проєкт "Ціна держави".

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Якщо під час першої каденції Трампа вони стосувалися лише 1,8% ВВП США, то тепер охоплюють 10,7%.

У 2025 році реальний ВВП США скоротиться приблизно на 0,9%, у 2026 – ще на 0,1%. У довгостроковій перспективі економіка щорічно втрачатиме 0,6% ВВП, що дорівнює близько 160 мільярдів доларів. Також очікується падіння експорту на 18%;

Зауважте! Канадська економіка постраждає найбільше – її ВВП знизиться на 2%. Китай втратить 0,2%, натомість Мексика, ЄС і Велика Британія продемонструють незначне економічне зростання.

Наслідки тарифів у довгостроковій перспективі

Якщо мита збережуться на нинішньому рівні протягом наступного десятиліття, вони можуть принести федеральному бюджету близько 3,1 трильйона доларів. Однак через уповільнення економічного зростання очікується додаткове скорочення податкових надходжень на 582 мільярди доларів;

Мита мають регресивний характер – тобто найбільше фінансово вражають домогосподарства з низькими доходами. Для бідніших сімей витрати зростуть на 4% (близько 1 700 доларів на рік), тоді як для найбагатших – на 1,6% (приблизно 8 100 доларів);

Найбільше подорожчають:

одяг – на 17%;

автомобілі – на 8,4%;

продукти харчування – на 2,8%;

свіжі продукти – на всі 4%.

Зауважте! Зростання цін на споживчі товари сягне 2,3% у короткій перспективі, що зменшить купівельну спроможність середнього домогосподарства на 3 800 доларів.