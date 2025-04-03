Пошлины ослабят ВВП США

С учетом уже введенных пошлин, средний уровень тарифов на импорт возрастет до 22,5% – это рекордный показатель с 1909 года, передает 24 Канал на проект "Цена государства".

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Если во время первой каденции Трампа они касались лишь 1,8% ВВП США, то теперь охватывают 10,7%.

В 2025 году реальный ВВП США сократится примерно на 0,9%, в 2026 – еще на 0,1%. В долгосрочной перспективе экономика ежегодно будет терять 0,6% ВВП, что равняется около 160 миллиардов долларов. Также ожидается падение экспорта на 18%;

Заметьте! Канадская экономика пострадает больше всего – ее ВВП снизится на 2%. Китай потеряет 0,2%, зато Мексика, ЕС и Великобритания продемонстрируют незначительный экономический рост.

Последствия тарифов в долгосрочной перспективе

Если пошлины сохранятся на нынешнем уровне в течение следующего десятилетия, они могут принести федеральному бюджету около 3,1 триллиона долларов. Однако из-за замедления экономического роста ожидается дополнительное сокращение налоговых поступлений на 582 миллиарда долларов;

Пошлины имеют регрессивный характер – то есть больше всего финансово поражают домохозяйства с низкими доходами. Для бедных семей расходы вырастут на 4% (около 1 700 долларов в год), тогда как для самых богатых – на 1,6% (примерно 8 100 долларов);

Больше всего подорожают:

одежда – на 17%;

автомобили – на 8,4%;

продукты питания – на 2,8%;

свежие продукты – на все 4%.

Заметьте! Рост цен на потребительские товары достигнет 2,3% в короткой перспективе, что уменьшит покупательную способность среднего домохозяйства на 3 800 долларов.