Трамп пригрозив ввести нові глобальні мита

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить додаткове мито у 10% на імпорт із усіх країн світу. Також він різко розкритикував рішення Верховного суду щодо незаконності раніше введених тарифів.

Трамп обурився рішенням Верховного суду та вирішив ввести додаткові тарифи. Про це стало відомо з брифінгу в Білому домі.

Дивіться також "Серйозний удар по Трампу": Верховний суд США скасував більшість його тарифів

Що заявив Трамп про нові мита для всього світу?

Президент США Дональд Трамп заявив про намір встановити універсальне мито на рівні 10% у додаток до чинних тарифів. За його словами, таке рішення стане відповіддю на постанову Верховного суду США, який визнав запроваджені ним імпортні мита незаконними.

Трамп висловив "глибоке розчарування" вердиктом і заявив, що йому "соромно за деяких членів суду". Він також стверджує, що суд нібито перебував під впливом іноземних інтересів.

Президент США також розкритикував суддів-демократів, заявивши, що вони автоматично голосують проти його ініціатив, як і демократи в Конгресі. На його думку, опоненти виступають проти всього, що, як він вважає, робить Америку "сильною і знову великою".