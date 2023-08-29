Ніхто нічого не обіцяв: якою буде допомога від інших держав у 2024 році

Нині проводяться активні переговори щодо міжнародної фінансової допомоги Україні у 2024 році. Нині це питання ще не вирішене остаточно.

Фінансова допомога від інших країн у 2024 році

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів у телемарафоні, що ситуація поки є невизначеною, проте так було і минулого року.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Ситуація не є визначеною і ніхто нікому ще нічого не гарантував. Але так було і в минулому році. І на цей рік ми зможемо профінансувати всі видатки, в тому числі видатки сектору безпеки і оборони. На наступний рік ми ведемо перемовини з нашими партнерами, і я сподіваюся, що нам вдасться забезпечити фінансування всіх наших потреб.

Він сподівається, що Україні вдасться переконати інші країни у необхідності їх фінансової допомоги. Також важливо довести партнерам, що їхні кошти використовують за призначенням.

Ми готові будемо звітувати за кожен долар отриманої допомоги. Ми вже це робимо. У нас є досить тісна співпраця зі структурами з боку США, в нас постійно проводиться аудит, і кожен долар допомоги з боку США контролюється досить жорстко, і ми постійно надаємо всю інформацію, щоб продемонструвати, яким чином ця допомога використовується,

– пояснив він.

Як українці зібрали 235 мільйонів на дрони та хто задонатив найбільше

Цьогорічні видатки на безпеку та оборону становили 1,6 трильйона гривень. Це найбільша стаття з бюджету-2023.

Нещодавно платформа UNITED24, фонд допомоги армії "Повернись живим" та monobank об'єднали зусилля та оголосили операцію "Єдність". Усе це задля того, щоб зібрати кошти на 10 000 FPV-дронів із боєкомплектом для військових, які здійснюють наступальні дії.

У зборі взяли участь 303 659 людей та сотня українських бізнесів. Його вдалося закрити усього за 3 дні зібравши 235 мільйонів гривень. Найбільше задонатили: