Міжнародні резерви "тануть": в НБУ розповіли, що буде з валютним ринком

Міжнародні валютні резерви України знову зменшилися. Станом на 1 квітня 2026 року вони сягнули близько 52 мільярдів доларів США.

Як зменшилися резерви України?

За березень резерви скоротилися на цілих 5%, повідомили в Нацбанку.

Таку ситуацію в НБУ пояснюють кількома факторами:

По-перше, регулятор здійснював валютні інтервенції на внутрішньому ринку для підтримки стабільності курсів.

По-друге, країна мала сплатити боргові зобов'язання в іноземній валюті.

Водночас фінансові надходження від міжнародних партнерів України та розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) змогли лише частково компенсувати витрати.

За балансовими даними, НБУ у березні продав на валютному ринку 4,77 мільярда доларів США.

Тоді як отримав на валютні рахунки уряду регулятор у березні 3,05 мільярда доларів. Ці надходження надійшли:

від Міжнародного валютного фонду – 1,52 мільярда доларів за новою програмою фінансування;

через рахунки Світового банку – 1,47 мільярда доларів;

від розміщення валютних ОВДП – ще 50,5 мільйона доларів.

Разом з тим за обслуговування та погашення державного боргу у березні Україна виплатила в іноземній валюті 123,3 мільйона доларів.

Важливо! На додачу сплатила ще 260 мільйонів доларів Міжнародному валютному фонду.

Що це скорочення означає для валютного ринку?

Втім, Нацбанк запевняє, що Україна має достатньо резервів для забезпечення стабільності валютного ринку.

Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту,

– заявили в НБУ.

Вартість фінансових інструментів у березні також зменшилась на 656,2 мільйона доларів через переоцінку. Це пояснюється тим, що долар укріпився щодо інших валют, а ціни на золото пішли вниз.

Зауважте! У лютому міжнародні резерви України теж зменшилися. На 1 березня, за даними НБУ, вони скоротилися до 54 753,4 мільйона доларів США. Падіння теж склало 5%.

Яку ситуацію прогнозують на валютному ринку у квітні?