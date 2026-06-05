Резерви України просіли на 5%: у НБУ пояснили, куди пішли мільярди доларів
Міжнародні валютні резерви України у травні скоротилися вже вчетверте поспіль. Станом на 1 червня вони становили, за попередніми даними, 45 726,6 мільйона доларів США.
Чому скоротилися міжнародні резерви
За травень міжнародні резерви зменшилися ще на 5,2%, повідомили у Національному банку України.
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Таке скорочення пояснюється кількома причинами:
- По-перше, кошти пішли на валютні інтервенції НБУ, які регулятор здійснює для підтримки стабільності курсу.
- По друге, у травні Нацбанк здійснив чергові виплати в іноземній валюті за борговими зобов'язаннями країни.
Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та від міжнародних партнерів,
– пояснили в НБУ.
Загалом Нацбанк зменшив у травні чистий продаж валют порівняно з квітнем на цілих 12,4%. За останніми балансовими даними, регулятор продав 3 134,9 мільйона доларів на валютному ринку за минулий місяць.
Валютні рахунки уряду в Нацбанку за цей період поповнили 599,2 мільйона доларів:
- через рахунки Світового банку – 498,8 мільйона доларів;
- від розміщення валютних облігацій (ОВДП) – 100,4 мільйона доларів.
Разом з тим Україна сплатила 126,2 мільйона доларів за обслуговування на погашення державного боргу:
- перед Світовим банком – 12,9 мільйона доларів;
- за борги іншим кредиторам – 105,4 мільйона доларів;
- за обслуговування валютних ОВДП – 7,9 мільйона доларів.
Додатково Міжнародному валютному фонду сплатили 274,9 мільйона доларів.
Водночас міжнародні резерви України поповнилися завдяки переоцінці фінансових інструментів та інші чинників. Внаслідок цього вони збільшилися у травні на 441,9 мільйона доларів.
У підсумку, попри зменшення обсягів. міжнародних резервів в України наразі достатньо, щоб забезпечити стійкість валютного ринку.
Важливо! За даними НБУ, станом на початок червня резервів вистачить на фінансування майже 5 місяців експорту.
Нагадаємо, міжнародні резерви України продовжують зменшуватися, однак темпи їхнього скорочення сповільнилися. Адже у квітні їхній обсяг знизився на 7,3% і на початок травня становив 48,2 мільярда доларів.
Тенденція до зменшення резервів розпочалася ще в лютому 2026 року. Тоді вперше за сім місяців їхній обсяг скоротився на 5% – до 54,8 мільярда доларів. У березні спад повторився: резерви знову втратили близько 5% і знизилися до 52 мільярдів доларів на початок квітня.
Як зазначав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий для 24 Каналу, важливу роль у підтримці резервів відіграє міжнародна фінансова допомога. Такі надходження забезпечують Національному банку додаткові можливості для проведення валютних інтервенцій і збереження стабільності на ринку.
Саме тому одним із ключових факторів для фінансової системи у червні залишається очікуване надходження першого траншу в межах кредиту Євросоюзу на 90 мільярдів євро.