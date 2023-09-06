Міжнародні резерви України знизилися: у НБУ пояснили чому

Після досягнення рекордних показників, міжнародні резерви почали знижуватися. Україна активно виплачує свої держборги і виконує кредитні зобов'язання.

Чому знизилися резерви

У серпні міжнародні резерви в Україні знизилися на 3,2%. Ця ситуація склалася через нововведення НБУ відносно продажу валюти. Ці реформи мали покрити різницю між попитом та пропозицією на валютному ринку.

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У більшості ситуація на фінансовому ринку України регулювалася, завдяки грошовій допомозі від міжнародних партнерів.

Чистий продаж валюти у серпні, який здійснив НБУ склав – 2 449,3 мільйона доларів.

Що відбувається з держборгом України

На валютні рахунки НБУ надійшли кошти – 1 664,4 мільйона доларів. Ця сума складається з:

макрофінансової допомоги від ЄС – 1 632,9 мільйона доларів;

розміщень валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) – 21,9 мільйона доларів.

Для погашення державного боргу уряд виділив 306,5 мільйонів доларів. Їх розподілили так:

борг перед Світовим банком – 169,1 мільйона доларів;

Погашення валютних ОВДП та плата за їх обслуговування – 63,7 мільйона доларів.

Залишок суми було віддано міжнародним кредиторам, як часткове погашення боргу. Також уряд виділив 379,6 мільйона доларів для виплат МВФ.

Завдяки переоцінці, у серпні ціна фінансових інструментів зросла на 120,5 мільйона доларів.