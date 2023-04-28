Це величезна проблема, яку не вирішити: як мобілізація розвалює економіку Росії

В Росії ухвалили рішення різко збільшити кількість контрактників для набору до армії. Однак це створює величезну проблему як в реалізації, так і в економічному аспекті.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, Владімір Путін уже зараз починає розуміти наслідки своїх дій і відповідальність, яку понесе.

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Відомо, що військовий злочинець та президент Росії Владімір Путін підтримав набір до армії 415 тисяч контрактників у 2023 році. 300 тисяч служитимуть в резерві, 115 тисяч планують відправити до України. Однак проти цього рішення виступили чиновники російського економічного блоку, мовляв, це спричинить дефіцит робочої сили в Росії. Щоб уникнути громадського невдоволення відповідальність за це планують перекласти на місцеву владу.

Росія створила собі велику проблему

Політтехнолог переконаний, що такі непопулярні рішення не вплинуть на результати виборів у Росії 2024 році. Адже їх підтасують відповідно до бажань кремлівського диктатора.

Ця інформація була ще кілька місяців тому. Проблеми були з тим, що вже далеко не всі навіть за гроші хочуть йти вмирати. Але зважаючи слова нашого воєнного керівництва, близько 20 тисяч росіян щомісяця все ж поки вдається набирати до армії. За рік з такими темпами 400 тисяч буде великою проблемою набрати,

– прокоментував експерт.

Першою чергою проблема полягає у тому, що їм потрібно платити, утримувати, одягати, умундировувати тощо.

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Путін починає усвідомлювати відповідальність

Зараз в Росії чи не вперше почали аналізувати, як втрати серед молодого працездатного населення впливають на економіку. Крім того, починають розуміти, що знайти заміну кваліфікованим працівникам чи навчити нових не так легко.

Відомо, що з Росії виїхав мільйон працездатних людей, які до того ж забрали свої сім'ї. Тобто це люди, які мали фінансову змогу поїхати, отже, імовірно, в них є свій бізнес і вони його переміщують до інших країн. Так зникають податки, які вони платили і робочі місця.

Путіну на це абсолютно начхати. Але те, що він робить спроби перекласти це на регіональну владу, вже каже про те, що десь у нього починає пробиватися, як мінімум, оцінка відповідальності власної. Він відмовився їхати до Туреччини на відкриття АЕС, боявся, що його там грохнути чи заарештують,

– зауважив Тизенгаузен.

Це говорить про те, що Путін вже почав прорахувати можливі види відповідальності, яку він понесе.

В'язні зарадити не зможуть

Політтехнолог переконаний, що російській владі буде надзвичайно складно набрати необхідну кількість контрактників. Адже набирати можна, коли є відчуття, що перемога скоро, робити нічого не потрібно, до того ж всі виживуть.

Однак росіяни розуміють, що втрати великі і бажання брати участь у війні не виявляють.

Засудженими навряд зможуть доповнити нестачу контрактників, переконаний політтехнолог. Адже Євгєній Пригожин до ПВК "Вагнера" восени набрав близько 30 тисяч засуджених. А більша частина з них уже загинула, близько 80%.

До того ж інформування у в'язнів на високому рівні. Вони знають, кого і де Пригожин завербував. Після того, як загинула перша хвиля зеків, Пригожин ще робив кілька вояжів по колоніях, але йому фактично не вдалося набрати значної кількості.

Тому міноборони можуть, звісно, намагатися, тепер вони забрали цю тему в Пригожина. Але серед в'язнів дурнів немає. Вони відсидять свої 1, 2, 5 років, але вийдуть живими, а не помруть за кілька днів. Тим більше ми знаємо, як ставилися до ув'язнених в ПВК "Вагнера", вони становили основу цих м'ясних штурмів,

– прокоментував Тизенгаузен.