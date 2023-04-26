Зокрема, Держдума Росії готує чергове внесення змін в закон "Про військовий обов'язок і військову службу".

Дивіться також У Петербурзі чоловіки почали отримувати повістки із погрозами, – ЗМІ

Згідно зі змінами, всі військовозобов'язані громадяни Росії до 1 грудня 2023 мають самостійно повідомити про місце своєї роботи, навчання та проживання для створення бази даних цифрового обліку. Також анонсуються жорсткі персональні санкції, які будуть діяти проти "ухилянтів".

Цікаво, що російський Санкт-Петербург приєднався до "експерименту" з розсилання електронних повісток на весняний призов. Головний військком міста Сергій Качковський наголосив, що тестові повістки надходитимуть до особистого кабінету у додатку "Держпослуги". Росіянин також додав, що вони можуть навіть надходити у формі смс-повідомлення.

Міноборони Росії шукає добровольців

Раніше російське Міноборони розпочало нову масштабну кампанію з набору добровольців. Нова реклама апелює до чоловічої гордості потенційних рекрутів, закликаючи долучатися "справжніх чоловіків", а також підкреслюючи фінансові вигоди від вступу на службу.

Припускають, що у Кремлі просто намагаються якомога довше уникнути нової хвилі відкритої мобілізації та можливої напруженості у суспільстві у зв'язку з цим. Однак повістки продовжують роздавати у громадських місцях. До прикладу, представники військових комісаріатів ходять по гуртожитках московських вишів та роздають повістки студентам.

Росія зазнає колосальних втрат

Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, триває вже 427 день. За цей час українські воїни знищили понад 188 тисяч окупантів. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 640 російських загарбників.

За понад рік повномасштабної війни українські воїни вже знищили: