У Молдові шахраї ошукали українських військових на понад 155 тисяч євро

У Молдові затримали вісім громадян України, які обдурили українських військових. Зловмисники ошукали їх на суму, еквівалентну понад 155 тисяч євро.

Як діяли зловмисники

Шахраї, які прибули до Молдови як біженці, розміщували в інтернеті фальшиві оголошення про продаж автомобілів.

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Після отримання грошей вони зникали, не передаючи жодних автомобілів. Постраждалі військові перерахували гроші, зібрані на машини для фронту, але залишилися без авто і коштів.

Банда діяла з 2022 року і займалася відмиванням грошей після шахрайства. Після переказу грошей українських військових, підозрювані знімали їх у банкоматах Молдови або використовували для покупок і оплати послуг.

Що шахраї купували на гроші військових

У злочині задіяні понад 100 постраждалих, розслідування ведеться спільною слідчою групою правоохоронців з України та Молдови. Було проведено понад 20 обшуків у Молдові та понад 10 в Україні.

У Молдові під час обшуків було вилучено 22 автомобілі класу люкс, серед яких Porsche, Mercedes-AMG G63, і кілька моделей BMW.

Також було знайдено 4,5 кілограма ювелірних виробів, гроші та понад 80 банківських карток з різних країн.

Всі ці товари, ймовірно, були придбані на вкрадені у військових кошти. Суд ухвалив рішення про арешт підозрюваних на 30 діб, але адвокати намагаються оскаржити це рішення в Апеляційній палаті Кишинева.