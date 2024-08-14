Як діяли зловмисники
Шахраї, які прибули до Молдови як біженці, розміщували в інтернеті фальшиві оголошення про продаж автомобілів.
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Після отримання грошей вони зникали, не передаючи жодних автомобілів. Постраждалі військові перерахували гроші, зібрані на машини для фронту, але залишилися без авто і коштів.
Банда діяла з 2022 року і займалася відмиванням грошей після шахрайства. Після переказу грошей українських військових, підозрювані знімали їх у банкоматах Молдови або використовували для покупок і оплати послуг.
Що шахраї купували на гроші військових
У Молдові під час обшуків було вилучено 22 автомобілі класу люкс, серед яких Porsche, Mercedes-AMG G63, і кілька моделей BMW.
Також було знайдено 4,5 кілограма ювелірних виробів, гроші та понад 80 банківських карток з різних країн.