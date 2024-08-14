Как действовали злоумышленники
Мошенники, прибывшие в Молдову как беженцы, размещали в интернете фальшивые объявления о продаже автомобилей.
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После получения денег они исчезали, не передавая никаких автомобилей. Пострадавшие военные перечислили деньги, собранные на машины для фронта, но остались без авто и средств.
Банда действовала с 2022 года и занималась отмыванием денег после мошенничества. После перевода денег украинских военных, подозреваемые снимали их в банкоматах Молдовы или использовали для покупок и оплаты услуг.
Что мошенники покупали на деньги военных
В Молдове во время обысков было изъято 22 автомобиля класса люкс, среди которых Porsche, Mercedes-AMG G63, и несколько моделей BMW.
Также было найдено 4,5 килограмма ювелирных изделий, деньги и более 80 банковских карточек из разных стран.