Как действовали злоумышленники

Мошенники, прибывшие в Молдову как беженцы, размещали в интернете фальшивые объявления о продаже автомобилей.

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После получения денег они исчезали, не передавая никаких автомобилей. Пострадавшие военные перечислили деньги, собранные на машины для фронта, но остались без авто и средств.

Банда действовала с 2022 года и занималась отмыванием денег после мошенничества. После перевода денег украинских военных, подозреваемые снимали их в банкоматах Молдовы или использовали для покупок и оплаты услуг.

Интересно! В преступлении задействованы более 100 пострадавших, расследование ведется совместной следственной группой правоохранителей из Украины и Молдовы. Было проведено более 20 обысков в Молдове и более 10 в Украине.

Что мошенники покупали на деньги военных

В Молдове во время обысков было изъято 22 автомобиля класса люкс, среди которых Porsche, Mercedes-AMG G63, и несколько моделей BMW.

Также было найдено 4,5 килограмма ювелирных изделий, деньги и более 80 банковских карточек из разных стран.

Заметьте! Все эти товары, вероятно, были приобретены на украденные у военных средства. Суд принял решение об аресте подозреваемых на 30 суток, но адвокаты пытаются обжаловать это решение в Апелляционной палате Кишинева.