Коли в Україні з’являться монети 1 і 2 гривні нового дизайну

Українські монети номіналом 1 та 2 гривні поки що залишаться незмінними. Хоча їх планували оновити ще кілька років тому, наразі цей процес не на часі.

Коли будуть монети нового дизайну

Нацбанк повністю не відмовився від оновлення монет 1 та 2 гривні. До цієї ідеї планують повернутися пізніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр економічної стратегії (ЦЕС).

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Як розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан, зосередитися на новому дизайні монет зможуть, ймовірно, після того, як ситуація в країні стабілізується. Тоді громадянам представлять проєкт:

монети номіналом 1 гривня;

або монети номіналом 2 гривні;

або ж одразу новий дизайн двох монет.

Варто знати! Монета номіналом 1 гривня була введена в обіг у 2018 році, як і монета 2 гривні.

Чому вирішили змінити дизайн монет

Над оновленням вигляду українських монет 1 та 2 гривні почали працювати ще у 2021 році. Тоді Нацбанк дослухався до скарг українців про схожість монет, яка часто призводить до плутанини, і почав роботу над зміною дизайну.

Для створення нового вигляду монет було сформовано робочу групу.

Вдалося зібрати і провести фокус-групи щодо їхнього дизайну.

Навіть розпочалися перші обговорення про те, варто змінювати одну чи одразу обидві монети.

До нас зверталися і організації, і асоціації людей з інвалідністю. Але, на жаль, повномасштабна війна поставила цю роботу на паузу,

– пояснив Шабан.

Слід знати! В Україні за одну монету номіналом 25 копійок можна заробити до 20 000 гривень. Це зазвичай стосується рідкісних монет, випущених у 1992 році. Колекціонери готові платити за них великі гроші. Втім знайти такі монети вкрай складно. За словами фахівців, 99,9% монет – звичайні.