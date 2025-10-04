До 250-річниці проголошення незалежності США Міністерство фінансів країни розглядає можливість карбування нових монет номіналом 1 долар із зображенням теперішнього президента Дональда Трампа.

Як виглядатиме монета із зображенням Трампа?

Відповідно до опублікованого дизайну, на передній частині монети є зображення Трампа в профіль зі словом "liberty" над ним та "1776 – 2026" під ним, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Натомість на іншому боці зображений Трамп, який тримає стиснутий кулак у руках зі словами "Бийся, бийся, бийся". Це посилання на те, що президент США сказав одразу після того, як пережив замах минулого року. Крім того, на задньому плані доданий ще прапор.

Хоча остаточний дизайн монети номіналом 1 долар США на честь 250-річчя Сполучених Штатів ще не обрано, цей перший проєкт добре відображає незмінний дух нашої країни та демократії, навіть попри величезні перешкоди,

– йдеться у заяві речника Міністерства фінансів.

Натомість міністр фінансів Брендон Біч заявив, що більше інформації монету буде оприлюднено після завершення призупинення роботи уряду ("шатдаун" – 24 Канал).

Цікаво, що стосовно запропонованої монети вже розгорілися дебати. Як повідомляють в Politico, живі люди рідко зображуються на грошах США.

Крім того, Конгрес запровадив різні обмеження на право Міністерства фінансів зображувати на валюті живих людей та президентів.

Зверніть увагу! Через те, що дизайн монети передбачає ширше зображення Трампа на зворотному боці, це не підпадає під заборону. Річ у тім, що закон 1866 року забороняє використання портрета живої людини на валюті США, але це стосується паперових грошей, виготовлених Бюро гравіювання та друку. А от монети карбуються Монетним двором США.

Що відбувається зараз в США?