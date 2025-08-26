До чемпіонату "Євро-2012" була випущена спеціальна монета. На моменті карбування вона коштувала приблизно 350 тисяч гривень. Зараз ця монета значно дорожча.

Як виглядає одна з найдорожчих монет України?

Така висока ціна зумовлена цілою сукупністю факторів. Зокрема, матеріалом виготовлення розповів 24 Каналу історик Андрій Бойко-Гагарін.

Андрій Бойко-Гагарін Доктор історичних наук, старший зберігач фондів Музею НБУ Колекційна вартість визначається ринком – через співвідношення попиту і пропозиції, тож передбачити її складно. Нацбанк цим не займається, адже для нас головне – вартість металу, з якого зроблено монету, а також ступінь рідкісності та стан збереженості, не менш важливим є провенанс – відношення предмету до відомих історичних постатей та подій.

Що відомо про цю монету:

монета важить 0,5 кілограма;

матеріал виготовлення – золото;

номінал – 500 гривень.



Як виглядає монета номіналом 500 гривень, випущена до "Євро-2012" / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Скільки зараз коштує одна з найдорожчих монет України?

Станом на зараз, ця монета має ціну приблизно 50 тисяч доларів. Вона могла б коштувати і дорожче, якби була ексклюзивною.

Ми часто кажемо, що ця монета, як нерухомість у мініатюрі. Це не просто злиток золота, а пам’ятка нумізматики, яка має і колекційну, і культурну цінність, і інвестиційну привабливість,

– наголошує історик.

Зверніть увагу! Регулятор випустив більш як 100 таких монет, які були викуплені колекціонерами.