Монета за ціною квартири: її вартість лише росте
- Спеціальна монета до "Євро-2012" виготовлена з золота, та важить 0,5 кг.
- Було випущено більше 100 таких монет, що зменшує їхню ексклюзивність і відповідно впливає на ціну.
До чемпіонату "Євро-2012" була випущена спеціальна монета. На моменті карбування вона коштувала приблизно 350 тисяч гривень. Зараз ця монета значно дорожча.
Як виглядає одна з найдорожчих монет України?
Така висока ціна зумовлена цілою сукупністю факторів. Зокрема, матеріалом виготовлення розповів 24 Каналу історик Андрій Бойко-Гагарін.
Колекційна вартість визначається ринком – через співвідношення попиту і пропозиції, тож передбачити її складно. Нацбанк цим не займається, адже для нас головне – вартість металу, з якого зроблено монету, а також ступінь рідкісності та стан збереженості, не менш важливим є провенанс – відношення предмету до відомих історичних постатей та подій.
Що відомо про цю монету:
- монета важить 0,5 кілограма;
- матеріал виготовлення – золото;
- номінал – 500 гривень.
Як виглядає монета номіналом 500 гривень, випущена до "Євро-2012" / Фото надане НБУ для 24 Каналу
Скільки зараз коштує одна з найдорожчих монет України?
Станом на зараз, ця монета має ціну приблизно 50 тисяч доларів. Вона могла б коштувати і дорожче, якби була ексклюзивною.
Ми часто кажемо, що ця монета, як нерухомість у мініатюрі. Це не просто злиток золота, а пам’ятка нумізматики, яка має і колекційну, і культурну цінність, і інвестиційну привабливість,
– наголошує історик.
Зверніть увагу! Регулятор випустив більш як 100 таких монет, які були викуплені колекціонерами.