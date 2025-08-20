Терміналів стане більше: Monobank запускає власну мережу
- Monobank розгортає власну мережу терміналів для поповнення карткових рахунків в Україні, вже встановлено 1200 терміналів.
Поповнення карток Monobank у власній мережі та мережі партнерів буде без комісії.
В Україні збільшиться кількість терміналів для поповнення карткових рахунків. Monobank вирішив розгорнути власну мережу терміналів.
Яку мережу планує Monobank?
Про запуск нового проєкту Monobank повідомив співвласник компанії Fintech Band Олег Гороховський, яка займається розробкою та технологічною підтримкою в Mono, повідомляє 24 Канал з посиланням на його соцмережі.
За його словами, Monobank вже почав ставити такі термінали по різних містах України, щоб розвивати власну мережу поповнення карток.
Зараз їх зовсім мало лише 1200, але ми тільки почали,
– зазначив Гороховський.
Комісію за поповнення карток Monobank у мережі терміналі стягувати не будуть, як і в мережі партнерів банку.
Тепер у вашому житті просто стане трохи більше терміналів,
– додав Гороховський.
Monobank відкриває мережу терміналів / Олег Гороховський
Що відомо про Monobank?
Monobank – це український інтернет-банк, який працює через мобільний додаток, без фізичних відділень. Він заснований у 2017 році Fintech Band спільно з Universal Bank. Станом на 2025 рік він вже обслуговує близько 10 мільйонів клієнтів. Monobank відомий своїм зручним інтерфейсом, кешбеками та швидким відкриттям картки.
Що відомо про послуги Monobank:
Monobank постійно працює над розширенням можливостей для поповнення його карток. Так, у листопаді 2024 року банку вдалося налагодити співпрацю з "Укрпоштою". Відтоді картки Monobank українці можуть поповнити без комісії у будь-якому з 4 500 відділень державної компанії.
Тоді як зняти кошти з картки Monobank українці можуть у кілька способів. Таку послугу надають Універсал Банк, А-Банк, Укргазбанк. Також є можливість зняти готівку в терміналах, зокрема, City24. Однак доведеться сплатити комісію за зняття коштів – 0,9% від власних і 4% від кредитних.
Окрім того, Monobank запустив зручну функцію, яка дозволяє знайти магазин, де можна розрахуватися карткою. Для цього у застосунку додали мапу працюючих терміналів. Відкривши її, клієнт може знайти магазини, де оплати карткою Monobank здійснювалася протягом останніх 60 хвилин.