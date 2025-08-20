В Украине увеличится количество терминалов для пополнения карточных счетов. Monobank решил развернуть собственную сеть терминалов.

Какую сеть планирует Monobank?

О запуске нового проекта Monobank сообщил совладелец компании Fintech Band Олег Гороховский, которая занимается разработкой и технологической поддержкой в Mono, сообщает 24 Канал со ссылкой на его соцсети.

По его словам, Monobank уже начал ставить такие терминалы по разным городам Украины, чтобы развивать собственную сеть пополнения карт.

Сейчас их совсем мало только 1200, но мы только начали,

– отметил Гороховский.

Комиссию за пополнение карт Monobank в сети терминале взимать не будут, как и в сети партнеров банка.

Теперь в вашей жизни просто станет немного больше терминалов,

– добавил Гороховский.

Что известно о Monobank? Monobank – это украинский интернет-банк, который работает через мобильное приложение, без физических отделений. Он основан в 2017 году Fintech Band совместно с Universal Bank. По состоянию на 2025 год он уже обслуживает около 10 миллионов клиентов. Monobank известен своим удобным интерфейсом, кэшбэками и быстрым открытием карты.

Что известно об услугах Monobank: