Соціальні виплати: АМКУ пропонує, щоб виплати здійснювались також через приватні банки

Такий крок необхідний для того, аби українці могли обирати банк за фактором якості наданої послуги. Антимонопольний комітет України вже подав уряду пропозиції щодо змін до законодавства.

За думкою АМКУ, монополія держбанків на послуги може негативно впливати на конкуренцію та ставити під загрозу права фізичних та юридичних осіб щодо вибору банківської установи.

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Метою спрямування пропозицій є створення рівних та прозорих умов для надання банківських та агентських послуг, що сприятиме формуванню умов для розвитку конкуренції між банками всіх форм власності..,

– йдеться в повідомленні на сайті комітету.

Адже ринок банківських послуг є потенційно конкурентним – він нараховує понад 60 банків.

Зокрема, йдеться про такі послуги, як:

виплати пенсій;

грошова допомога;

допомога під час народження дитини;

гранти і мікрогранти на створення або розвиток бізнесу;

житлові субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Зміни до законодавства

Антимонопольний комітет України вже вніс пропозиції до уряду щодо внесення змін до законодавства та нормативних актів:

запровадження конкурентних механізмів відбору банків для надання відповідних послуг;

для надання відповідних послуг; допущення банків, у яких відсутня державна частка та які не є системно важливими, до надання банківських та агентських послуг, які на сьогодні надаються виключно банками державного сектору та системно важливими банками.