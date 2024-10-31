Війна в Україні вимагає жертв: Росії доведеться підвищити податки

Росія змушена ще більше підвищити податки для фінансування війни проти України. Економісти стверджують, що вже заплановані заходи щодо збільшення доходів не покриють стрімко зростаючі військові витрати країни.

Витрати на оборону Росії перевищать соціальні видатки

У проєкті бюджету Росії на 2025 рік приблизно третина всіх витрат, що становить 6,3% ВВП, відведена на військові потреби. Це найвищий рівень з часів Холодної війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Вперше витрати на оборону перевищать соціальні видатки вдвічі.

Бюджет 2025 року передбачає, що Путін змушений скоротити витрати практично у всіх сферах, щоб фінансувати війну,

– каже економіст Сергій Алексашенко, колишній заступник голови Центробанку.

Уряд вже розпочав підвищення податків для фінансування війни в Україні. Очікується, що масштабна податкова реформа забезпечить додаткові доходи у розмірі 1,7% ВВП у 2025 році. Проте економісти вважають, що цього буде недостатньо.

Коректування внутрішніх податків залишиться в центрі уваги влади. Не виключено, що у 2025 році ми побачимо багато ініціатив щодо зміни податкового законодавства та нормативних актів,

– вважає Олексій Клімюк з Alfa Wealth.

Водночас очікуване зниження цін на нафту, головний експортний товар Росії, негативно вплине на фінанси країни. Проєкт бюджету прогнозує, що ціна на нафту впаде з 70 доларів за барель у 2024 році до 65,5 доларів у 2027 році, що призведе до зниження державних доходів.