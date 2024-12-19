Продовження транзиту російського газу: як цю ситуацію прокоментував Зеленський

Контракт про транзит російського газу через українську територію закінчується 1 січня 2025 року. Україна відмовилась від продовження цієї угоди.

Чи готова Україні продовжити транзит російського газу

Україна не буде давати можливостей Росії і надалі заробляти на передачі газу іншим країнам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Володимир Зеленський Президент України Ми не будемо займатись продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливості заробляти додаткові мільярди на нашій крові.

Зеленський уточнив, що будь-яка країна, яка отримує від Росії щось дешеве, прирікає себе на залежність від Кремля. Президент України також наголосив на недопустимості передачі російського газу через третю країну, для продовження транзиту по українській території.

Україна вимагатиме підтверджень, звідки походить це паливо. Транзит буде можливий лише для газу з інших країн.

Якщо європейська країна готова отримувати газ і не сплачувати ці гроші в Росію до закінчення війни, можна думати. Для нас це важливий момент,

– уточнює Зеленський.

Зверніть увагу! Зеленський зауважив, що словацький уряд, говорячи про продовження транзиту наполягає на втраті грошей, проте Україна "втрачає набагато більше".