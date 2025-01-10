Для пенсіонерів безкоштовно: які пільги діють після виходу на пенсію

Пенсіонери мають право на різноманітні пільги. Зокрема, їх звільнили від сплати одного податку за певних умов.

Який податок можуть не платити пенсіонери

Пенсіонери можуть не платити земельний податок, якщо їхня ділянка відповідає визначеним лімітам, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.

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Зараз ці ліміти такі:

ділянка до 0,01 гектара доступна для будівництва індивідуальних гаражів;

доступна для будівництва індивідуальних гаражів; до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;

– для індивідуального дачного будівництва; до 0,12 гектара – для садівництва;

– для садівництва; до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;

– для ведення особистого сільського господарства; до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах; до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу; до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.

Які ще пільги доступні пенсіонерам

Пенсіонери можуть не платити за проїзд у певних видах міського транспорту. Також ця пільга діє на деякий транспорт приміського сполучення (наприклад, електрички).

Ще пенсіонери мають право на такі пільги:

безоплатні чи з великою знижкою юридичні послуги;

отримання субсидії, якщо вони не мають змоги самостійно оплачувати комуналку.

Зауважте! Щоб підтвердити право на пільги, особа має при собі мати пенсійне посвідчення.