Виїзд закордон для пенсіонерів: чи є підстави для відмови

Статус пенсіонера сам по собі не обмежує право на виїзд за межі України. Втім у деяких випадках під час перетину кордону або після переїзду можуть виникнути важливі юридичні нюанси, про які варто знати заздалегідь.

Хто з пенсіонерів може зіткнутися з обмеженнями щодо виїзду закордон?

Статус пенсіонера не завжди гарантує право на безперешкодний виїзд за межі України. Для окремих категорій громадян під час дії воєнного стану продовжують діяти встановлені обмеження, які не залежать від факту отримання пенсії відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Постанови КМУ № 57 та її змін.

Цікаво Якщо нарахували стаж 24 роки: яка буде пенсія за таких умов

Чоловіки, які оформили пенсію за вислугу років до досягнення 60-річного віку, не втрачають статусу військовозобов'язаних. Тому сам факт виходу на пенсію не дає їм права на вільний виїзд за кордон.

Важливо! Якщо чоловік не досяг 60 років і не має інших передбачених законодавством підстав для перетину державного кордону, на нього поширюються загальні правила, встановлені для військовозобов'язаних під час воєнного стану.

Для кого діють винятки по виїзду?

Право на виїзд мають чоловіки з інвалідністю за умови наявності документів, що підтверджують відповідний статус і право на пенсійне чи соціальне забезпечення. Також перетин кордону можливий і за інших підстав, визначених чинним законодавством.

Водночас лише статус пенсіонера або отримання пенсії за вислугу років не є достатньою підставою для виїзду за межі країни.

Чи є обмеження для жінок?

Для жінок пенсійного віку спеціальних обмежень на виїзд за кордон наразі немає. Вони можуть перетинати державний кордон на загальних підставах.

Виняток стосується жінок, які проходять військову службу. У такому разі виїзд можливий лише після отримання відповідного дозволу від командування.

Коли виїзд можуть заборонити незалежно від віку?