Кто из пенсионеров может столкнуться с ограничениями на выезд за границу?

Статус пенсионера не всегда гарантирует право на беспрепятственный выезд за пределы Украины. Для отдельных категорий граждан во время действия военного положения продолжают действовать установленные ограничения, которые не зависят от факта получения пенсии в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Постановлением КМУ № 57 и его изменениями.

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Мужчины, оформившие пенсию за выслугу лет до достижения 60-летнего возраста, не теряют статуса военнообязанных. Поэтому сам факт выхода на пенсию не дает им права на свободный выезд за границу.

Важно! Если мужчина не достиг 60 лет и не имеет других предусмотренных законодательством оснований для пересечения государственной границы, на него распространяются общие правила, установленные для военнообязанных во время военного положения.

Для кого действуют исключения по выезду?

Право на выезд имеют мужчины с инвалидностью при условии наличия документов, подтверждающих соответствующий статус и право на пенсионное или социальное обеспечение. Также пересечение границы возможно и по другим основаниям, определенным действующим законодательством.

В то же время только статус пенсионера или получение пенсии за выслугу лет не является достаточным основанием для выезда за пределы страны.

Существуют ли ограничения для женщин?

Для женщин пенсионного возраста специальных ограничений на выезд за границу пока нет. Они могут пересекать государственную границу на общих основаниях.

Исключение касается женщин, проходящих военную службу. В таком случае выезд возможен только после получения соответствующего разрешения от командования.

Когда выезд могут запретить независимо от возраста?